شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العام تنفي تعليق برنامج الطروحات الحكومية لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية من ترجمة غير دقيقة لتصريح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لوكالة "بلومبرج" العالمية، حيث كانت بعض المواقع قد ذكرت في ترجمتها أن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لأجل غير مسمى".

وتؤكد الوزارة أن ما صرح به السيد الوزير لوكالة "بلومبرج" في هذا الشأن أن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن أحوال الأسواق العالمية" وليس لأجل غير مسمى.