شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى حمراء بختام تعاملات شهر يونيو.. ورأس المال يخسر 1.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.73% خاسراً 15.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.28 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.93 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 308.2 مليون سهم محققة ما قيمته 242.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3190 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.0.8%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.74%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.38%، فيما تراجع 17 سهماً، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.01%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.9 مليون ورقة بقيمة 49.4 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، عن نقل الملكية عن طريق بيع رصيد الأسهم القائمة بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة والبالغ عددها 27.4 مليون سهم، وشراء ذلك الرصيد كأسهم خزينة بحساب الشركة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بالشركة بالإجماع على أن يتحول رصيد الأسهم المتبقي بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة والبالغ عددها 27.4 مليون سهم إلى أسهم خزينة.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، أمس الاثنين، عبر الوسائل الإلكترونية، ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% ما يعادل 5 فلس لكل سهم، وأسهم منحة بنسبة 15% بواقع 15 سهم لكل 100 سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 28 يوليو.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة دار التكافل، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2 يوليو، لمناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.