متعاملون: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الثلاثاء.
الكمية بأكملها من شركة سي.اتش.اس لتجارة السلع بسعر 229.99 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المقرر شحن القمح في النصف الثاني من نوفمبر.
وكان قد قال متعاملون أوربيون، إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني طرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية.
وكان من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة بعدما لم ينفذ أي مشتريات في مناقصته السابقة للقمح في 28 مايو.
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