شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الثلاثاء.

الكمية بأكملها من شركة سي.اتش.اس لتجارة السلع بسعر 229.99 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المقرر شحن القمح في النصف الثاني من نوفمبر. Advertisements

وكان قد قال متعاملون أوربيون، إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني طرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية.