شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإسبانى يسجل أكبر انكماش فصلى منذ عام 1970 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد الإحصاء الوطنى الإسبانى، اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد إسبانيا بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من عام 2020، وأوضح المعهد، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا الانكماش يعود لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويُعد ذلك، أكبر انكماش اقتصادى فصلى يسجله معهد الإحصاء الوطنى الإسبانى منذ عام 1970.