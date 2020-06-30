شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإسبانى يسجل أكبر انكماش فصلى منذ عام 1970 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد الإحصاء الوطنى الإسبانى، اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد إسبانيا بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من عام 2020، وأوضح المعهد، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا الانكماش يعود لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويُعد ذلك، أكبر انكماش اقتصادى فصلى يسجله معهد الإحصاء الوطنى الإسبانى منذ عام 1970.
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