شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها تنكمش 7.6 بالمئة هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

كان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي. Advertisements

وكان قد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيلات ائتمانية سريعة بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لدولة جامبيا؛ من أجل مساندتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على البلاد.