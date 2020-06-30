شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها تنكمش 7.6 بالمئة هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.
كان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.
وكان قد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيلات ائتمانية سريعة بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لدولة جامبيا؛ من أجل مساندتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على البلاد.
ووفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، فإن هذه الأموال ستساعد جامبيا على تلبية الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بميزان المدفوعات ودعم جهود البلاد في احتواء انتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على جامبيا لاسيما وأن هذا الوباء العالمي والاجراءات الاحترازية العاجلة منه أدت إلى توقف صناعة السياحة (حجز زاوية اقتصاد جامبيا) وعرقلت النشاط التجاري وخفضت التحويلات المالية من الخارج وضخ القطاع الخاص لاستثمارات جديدة في البلاد.
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