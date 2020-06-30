شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين تشيد بالإصلاحات الاقتصادية خلال الـ6 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، وفقا لتصريحات متي بشاي عضو الشعبة العامة لمستوردين.

وأوضح بشاي أن هذه الإصلاحات كانت بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهور فيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.

وأشار بشاي إلي أن ما تم انجازه من قوانين تخص الاقصاد سواء في القيمة المضافة أو الضرائب أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلي توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جدا، ولفت النظر إلي أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلي منحي أخر مختلف، لكن الرئيس السيسي وضع مصر علي الطريق الصحيح، متوقعا الاقتصاد سيتعافي بعد جائحة كورنا وسيشعر المواطن بثمار الاصلاح.

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وطالب بشاي بضرورة إعادة النظر في قرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرا الي إن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء علي المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.

وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.

وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع الغير مطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.

وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعا إلي تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر الوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.