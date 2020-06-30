شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.01% خاسراً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 508.4 ألف درهم.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.8% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.46% مدفوعاً بصعود سهم سهم شركي إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.22%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.16% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.

Advertisements

وفى سياق آخر قالت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، إن الخبر المنشور عن استقالة السيد عبد الرحمن يوسف فخرو من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، غير صحيح وعارٍ عن الصحة تماماً، إذ لا يزال رئيس مجلس الإدارة مستمراً في رئاسته لمجلس الإدارة، ولا صحة لما ورد إطلاقاً من تقديمه لاستقالته بسبب الضغوطات الخارجية والداخلية.

وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة أمور اعتيادية.