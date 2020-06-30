شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب تراجع ظهر اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك بسبب انخفاض سعر أوقية الذهب من 1772 إلي 1765 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليهبط إلي 792 جنيها للجرام.



أسعار الذهب عقب تراجعها: أسعار الذهب عقب تراجعها: عيار 18 : 678.85 جنيه. عيار 21 : 792 جنيها. عيار 24 : 905.10 جنيه. الجنيه الذهب : 6336 جنيها. السعر العالمي : 1765 دولار. Advertisements

وحقق الذهب هذا الشهر أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار إلي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1784.10 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

المعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 % في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي.وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية ”يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن“.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 % إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 % مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 % إلى 17.84 دولار للأوقية.