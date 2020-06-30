محافظ المركزى السعودى: توقعات صندوق النقد أشد تشاؤما من تقديراتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 بالمئة هذا العام. Advertisements وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة. وكان يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

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