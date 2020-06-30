شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط .. تفتتح مركزها السادس لخدمة العملاء بأبوتيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مركز خدمة العملاء بمركز أبو تيج أمام الجمهور، والذى يعد المركز السادس لخدمة العملاء الذى تفتتحه الشركة فى الأونة الأخيرة بنطاق المحافظة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن، أنه تم تجهيز المركز الجديد كباقى المراكز وتدعيمه بأحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور، كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كرونا حرصا على سلامة العاملين والجمهور .

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وأضافت همت مصطفى، رئيس القطاع التجارى أنه فى ظل تلك الظروف سيتم العمل بالمركز الجديد بمنطقة أبوتيج كباقى المراكز حرصا على سلامة العاملين والعملاء عن طريق قيام العميل بارسال الأوراق اللازمة لنوعية الخدمة التى يحتاجها على رقم الواتساب الخاصة بالمركز (01210487708)، ليقوم الموظف المختص بمراجعتها والرد على العميل خلال 24 ساعة من إرساله للمستندات المطلوبة، وتحديد موعد لقدوم العميل لإتمام الإجراءات اللازمة للخدمة المطلوبة، وتقديم المستندات الأصلية بالمركز.

وشدد مسئولي اللجنة الوقائية على ضرورة مرور العميل بوابة التعقيم الذاتى والسماح لمسئول الأمن بقياس درجة حرارته باستخدام أجهزة الكواشف، مع مراعاة أنه لن يسمح لأى عميل بالدخول دون ارتداء كمامة ، على أن يأتى فى الموعد المحدد له مسبقا، تسهيلا لإجراءات إتمام تقديم الخدمة فى أسرع وقت.