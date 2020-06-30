شكرا لقرائتكم خبر عن 42.61 دولار للعقود الآجلة لبرنت تسليم سبتمبر و39.37 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 42.61دولار للعقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر سبتمبر، حيث تراجعت بمقدار 24 سنتا أو ما يعادل 0.6 % دولار للبرميل، كما انخفض العقد الآجل لشهر أغسطس، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتا إلى 41.47 دولار وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.37دولار للبرميل منخفضا بمقدار 33 سنتا أوما يعادل 0.8 ٪.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن الإنخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم، انخفاضا طفيفا جاء مدفوعا بتدفقات جني الأرباح وذلك بعد جلسة قوية في نيويورك، جاءت مع إعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات.

واليوم أعلن حراك المدن والقبائل الليبية عن فتح النفط وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميلشيات الإرهابية.

وأكد الحراك في بيان له أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعادة الإعمار، وحذر من إقفاله مجددا حال تم استخدامه في تجويع وقتل الليبيين.

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وأوضح حراك المدن والقبائل الليبية أنه للحفاظ على الموارد النفطية قام بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي "المليشيات الإرهابية" مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين.

وأكد الحراك "أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعمار البلاد".

وبحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.