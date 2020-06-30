شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10779 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12598 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4122 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2240 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 752 نقطة.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس.

Advertisements

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم جينيال تورز، جنوب الوادي للأسمنت، نايل سيتي للاستثمار، اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لعدم إلتزامهم بإرسال قوائهم المالية السنوية الكاملة.

كما قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مصر للألومنيوم، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.