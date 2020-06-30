شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تحقيق أكبر مكسب فصلي فى خمس سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بعدما عززت بيانات صينية آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا ، على وشك تحقيق أكبر مكسب فصلي فى خمس سنوات ، بفضل إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخم فى منطقة اليورو ،وبعد نجاح معظم دول المنطقة الموحدة فى السيطرة على الفيروس التاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، بدعم انتعاشة قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.0% ، استنادا على آمال مستويات الطلب العالمي.

أظهرت بيانات رسمية فى الصين يوم الثلاثاء ، نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بأفضل من التوقعات فى حزيران/يونيو ، الأمر الذي عزز آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

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على صعيد الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملات رسمية بنهاية جلسة اليوم ، حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بأكثر من 14% ، على وشك تحقيق أكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015.

دعم تلك المكاسب الضخم ،إجراءات التحفيز المالي والنقدي الواسعة فى منطقة اليورو لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي ، بالإضافة نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على تفشي فيروس كوفيد 19 ،وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والخدمية فى معظم أنحاء أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ، استنادا على آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي فى ظل الإجراءات التحفيزية المالية والنقدية الضخمة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب مخاوف حول خطة "بوريس جونسون" للإنفاق العام فى بريطانيا.