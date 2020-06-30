شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب فصلي منذ عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" و وزير الخزانة "ستيفن منوشين " أمام الكونغرس الأمريكي ، والمعدن الثمين بصدد تحقيق أكبر مكسب فصلى منذ عام 2016 ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1,771.12 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,771.67 $،وسجلت أعلى مستوي 1,773.85 $ ، وأدنى مستوي 1,768.77 $.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي فى العاصمة واشنطن.

ومن المنتظر أن تتضمن الشهادة توقعات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي ،والذي يواجه أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي ،وعن مستقبل الخطط التحفيزية النقدية والمالية فى الولايات المتحدة فى ضوء التطورات الأخيرة حول جائحة فيروس كورونا.

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على صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بأكثر من 12% ، بصدد تسجيل سابع مكسب فصلي على التوالي ، وتحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2016.

يعاذ هذا الأداء الهائل إلى تسارع عمليات شراء المعدن النفيس كملاذ آمن ، فقدت سجلت الأسعار فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,779.38$ للأونصة ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى معظم أسواق المال العالمية.

فهناك التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،والتحفيز المالي والنقدي الضخم لمعظم البنوك المركزية الكبرى ،وانهيار أسعار النفط ،والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب مخاوف الحروب التجارية العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,178.90 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.

وعلى مدار الربع الثاني ،زادت حيازات الصندوق بنحو 210 طن متري بما يعادل تقريبا 22% من إجمالي حيازات الربع الأول ، فى ثاني زيادة فصلية على التوالي.