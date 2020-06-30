شكرا لقرائتكم خبر عن بوبا العربية تُجدد عقداً مع سابك لتقديم خدمات التأمين الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميداً من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم، لمدة سنة ميلادية.

وأفادت بوبا، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بتوقعها بأن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2019.

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وتتوقع بوبا أن يكون لهذا العقد تأثيراً إيجابياً على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 125.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي ربح بلغ 94.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 33.5%.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضربية الدخل للربع الحالي إلى الإرتفاع في صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 27.5%، بالإضافة إلى الإرتفاع في الأرباح من الإستثمارات والإيرادات الأخرى بنسبة 7.2%.