شكرا لقرائتكم خبر عن ساسكو تبدأ توزيع أرباح بقيمة 60 مليون ريال في 5 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بدء توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون ريال عن العام المالي 2019، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يوليو المُقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.