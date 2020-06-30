شكرا لقرائتكم خبر عن دله الصحية توقع اتفاقية نهائية بشراء أسهم في "مركز مكة الطبي" بقيمة 161 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم نهائية لشراء 2.389 مليون سهم، ما نسبته 78.59%، في شركة مركز مكة الطبي، شركة مساهمة مقفلة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن عملية الشراء تمت مقابل عوض نقدي بلغ 161.1 مليون ريال.

وأفاد البيان، بأن الحصول على إقرارات وضمانات المساهمين على سبيل المثال لا الحصر، ملكية المساهمين للأسهم وخلوها من أي قيود تمنع التصرف بها او نقل ملكيتها.

وبحسب البيان، تملك شركة دله للخدمات الصحية حالياً ما نسبته 7.5% من رأسمال شركة مركز مكة الطبي، وبإتمام هذه الصفقة ستصبح ملكية شركة دله للخدمات الصحية 86.1% من رأس مال الشركة.

وقالت دلة، إنه سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة بالإضافة الى الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات التمويلية المحلية.

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هذا ويعد مستشفى مركز مكة الطبي، المملوك لشركة مركز مكة الطبي، أحد اهم مستشفيات القطاع الخاص في العاصمة المقدسة بطاقة سريرية تصل الى 120 سرير و40 عيادة خارجية، مع إمكانية التوسع المستقبلي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات شركة مركز مكة الطبي، ارتفعت من 12.3 مليون ريال في عام 2017 إلى حوالي 35 مليون ريال في عام 2018. وفي عام 2019، حققت الشركة اجمالي إيرادات بمبلغ 110 مليون ريال.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية الشركة التوسعية والتي من ضمنها التوسع في منطقة مكة المكرمة وذلك تعزيزاً لحصتها السوقية والتوسع في خدماتها الطبية المتميزة.

وتتوقع دلة أن ينتج عن هذه الصفقة زيادة القيمة السوقية للشركة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على القوائم المالية خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال دعم إيرادات الشركة، والتوسع في مناطق المملكة المختلفة.

يُذكر أن دلة حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 35.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.