شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تتقدم بملفي تخفيض وزيادة رأس مالها إلى السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تقديمها، أمس الإثنين، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 144.517 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

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وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، في الاجتماع المنعقد في 11 يونيو الجاري، تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال.

كما قرر مجلس الإدارة، في نفس الاجتماع، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال قبل عملية زيادة رأس مال الشركة من 344.517 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 41.95٪ من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 131.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات والانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة الإنتاج.