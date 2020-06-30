شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي الكويتية تتخذ تدابير للحفاظ على إدارة الأعمال والملاءة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، طارق سلطان، إن أجيليتي" حققت أداء قوياً خلال عام 2019، لكن عام 2020 كان صعباً على الجميع، لذا فإن أولى أولويتنا هي ضمان سلامة موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة، ومن الناحية التشغيلية.

وأضاف سلطان: نحن نتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على إدارة الأعمال وعلى ملاءة الشركة المالية. ونحن واثقون من أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل، بحسب صحيفة الجريدة.

وكانت عمومية شركة أجيليتي قد وافقت أمس على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن العام الماضي بواقع 5 فلوس لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية عن عام 2019 بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.