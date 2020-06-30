عمومية "أجيليتي" تُقر مقترح توزيعات الأرباح النقدية والمجانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت عمومية شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح النقدية والمجانية عن عام 2019.
وذكرت أجيليتي في بيان لبورصة الكويت، أن العمومية وافقت على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن العام الماضي بواقع 5 فلوس لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية عن عام 2019 بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم.
وتستحق هذه التوزيعات للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق في 26 يوليو المقبل، على أن يتم التوزيع يوم 28 من ذات الشهر.
وأشارت الشركة إلى أن التوزيعات النقدية ستتم إلكترونياً عبر الحسابات البنكية للمساهمين المسجلين لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ويتوجب على المساهمين مراجعة «المقاصة» لتحديث بياناتهم إذا لزم الأمر.
وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له
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