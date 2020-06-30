شكرا لقرائتكم خبر عن ابيكورب تصدر سندات بـ750 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية.

وقالت ابيكورب في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي الذي أطلقته ابيكورب لدعم عملياتها.

وذكرت أن نجاح الإصدار سيعزز الدور الاقتصادي لابيكورب المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقلبات أسعار النفط.

وجذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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وأوضحت الشركة أن الكلفة الثابتة للتمويل (1.46% سنوياً) تعد الأدنى في تاريخ ابيكورب لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن ابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز.

وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً من سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم.

وتولّت شركة «آلِن آند اوفري» تقديم الاستشارات القانونية لابيكورب فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت كليفورد تشانس الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت «كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية الإصدار.