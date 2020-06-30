شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة توضح وضع وملكية أراضي لديها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، وضع وملكية أراضيها، وذلك نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة للشركة من المساهمين.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن ملكية أراضي الشركة وفق ما ورد في بيانات وميزانيات الشركة يتضمن عدد 55 مشروعا زراعيا في بسيطا بمنطقة الجوف، منها عدد 48 قطعة تم إصدار صكوك ملكية لها من كتابة العدل باسم الشركة وباقٍ عدد 7 قطع جارٍ العمل على نقل ملكيتها للشركة.

كما يتضمن عقار عبارة عن ثلاجة ومستودعات ومكاتب بجدة تم رهنها لشركة كرناف المالية مقابل قرض للشركة تم سداده بالكامل وجارٍ العمل لإفراغ الصك باسم الشركة بعد تحديث بيانات الصك لدى أمانة جدة لإصدار صك إلكتروني.

ويتضمن أيضاً عدد 2 قطعة أرض بمنطقة الخمرة بجدة. الأولى بموجب صك رسمي مسجل باسم الشركة صادر عن كتابة العدل والثانية بموجب مستندات تملك باسم الشركة من تاريخ دمج شركة المواشي وشركة المكيرش منذ العام 1995. وكلا الأرضين بحوزة الشركة ومقام عليها ورش ومستودعات ومكاتب للصيانة وسكن للعاملين ولا توجد عليها أي منازعة وجارٍ العمل مع الجهات الرسمية لمنح الشركة صكاً بالأرض.

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كما يتضمن أرض فضاء ومستودع بمنطقة الخمرة آلت إلى الشركة نتيجة تسوية لمديونيات قديمة جارٍ العمل على نقل ملكيتها خلال الأيام القادمة.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة في وقت سابق، تراجعاً بالخسائر بنسبة 88.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 498 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الخسارة التشغيلية إلى 782 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.