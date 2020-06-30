شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الجزيرة" تجدول 9 رحلات منتظمة بداية من أول يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة طيران الجزيرة في جدولة رحلاتها المنتظمة، لتواكب بذلك بدء عدد من دول الوجهات فتح مطاراتها تلبية لحاجة عملائها من المسافرين.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة طيران الجزيرة المدرجة بسوق الكويت المالي، عن جدولة 9 رحلات منتظمة على متن طائراتها إلى كل من دبي وبيروت بداية من أول يوليو المقبل.

وأفادت الشركة بأنها ستوفر 7 رحلات أسبوعية مجدولة إلى دبي بواقع رحلة واحدة يومياً بتكلفة تبدأ من 60 دينارا في اتجاه واحد و80 دينارا في الاتجاهين، كما ستوفر رحلتين مجدولتين أسبوعياً إلى بيروت، بواقع رحلة يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع بسعر يبدأ من 115 دينارا، وفقا لصحيفة الراي.

وتتوفر رحلات المغادرة من الكويت على متن تلك الرحلات لجميع المواطنين والمقيمين المخول لهم الدخول إلى تلك الوجهات، في حين أن مغادرة الكويتيين على متن تلك الرحلات تخضع للإجراءات الحكومية الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة من السلطات قبل السفر.

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وذكرت الجزيرة أن العودة إلى الكويت مجدداً من تلك الوجهات، ما زال مقتصراً على المواطنين، ومن تشملهم القرارات من خدم أو أقاربهم من الدرجة الأولى مع الخضوع لكافة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة من قبل السلطات بالكويت، مبينة أن المقيمين لا يمكنهم العودة على متن تلك الرحلات وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الشركة منذ مطلع أبريل الماضي، عن تنفيذ 15 رحلة ضمن المرحلة الحالیة من عملیة العودة الشاملة (إجلاء المواطنین الكویتیین من الخارج) في ضوء تفشي جائحة فیروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت طيران الجزيرة قد أعلنت خلال الشهر ذاته استعدادها لدعم الجهود المبذولة من الحكومة وتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم إلى أرض الوطن تبعاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ووضعت "طيران الجزيرة" كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة، لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.