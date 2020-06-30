شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تعدل اسم مشروع "فيلامار" إلى "هاربر هايتس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة جي إف إتش العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في أسواق البحرين ودبي والكويت المالية، بإعادة تسمية مشروعها في مملكة البحرين "فيلامار"، ليصبح باسم "هاربر هايتس".

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن تغيير اسم المشروع يأتي في ظل التطوير المتواصل والتقدم الكبير للمشروع.

وبحسب البيان كانت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد استعرضت مؤخرا خطة استكمال جي إف إتش للمشروع والتزامها بها أمام اللجنة، وما نتج عن ذلك من تسليم الوحدات إلى الملاك.

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وذكرت الشركة أنه كان قد تم اختيار اسم "هاربر هايتس" لكي يعكس الموقع الذي يتمتع به المشروع في المرفأ، وتماشياً مع التعزيزات الكبيرة التي يتم إجراؤها على المشروع لإبراز قيمته الحقيقية ومكانته في السوق.

ووفقاً للبيان، تم بيع 90% من الشقق في البرج "B" حتى الآن من خلال تسليم أكثر من 150 وحدة سكنية في البرج.

ومؤخرا، أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، عن إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأفادت المجموعة، في بيان سابق لبورصة "الكويت"، بأنه قد عملية الإصدار قد تمت بعد الإعلان عن إصدار المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية البالغة 200 مليون دولار.