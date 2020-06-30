شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها، نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان له، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 1 يوليو المقبل، وتنتهي في 30 سبتمبر 2020. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.31% مقارنة بسعر الفائدة 2.32% للإصدار السابق بتاريخ 24 يونيو الحالي.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.419% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.410% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

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وأشار المركزي إلى أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.