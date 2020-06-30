شل تخفض قيمة الأصول بين 15 و22 مليار دولار.. لاعتبارات مناخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رويال داتش شل إنها ستقلص قيمة أصول بما يصل إلى 22 مليار دولار بعد خفض التوقعات طويلة الأمد لأسعار النفط والغاز.

الخطوة جزء من مراجعة واسعة أجرتها الشركة الإنجليزية الهولندية لعملياتها بعدما طرح الرئيس التنفيذي بن فان بوردن خطة في أبريل /نيسان لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول العام 2050.

وقالت شل التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 126.5 مليار دولار إنها ستخفض قيمة الأصول بعد الضرائب بين 15 و22 مليار دولار.

وقالت أكبر شركة لبيع الوقود بالتجزئة في العالم إنها تتوقع انخفاض مبيعات الوقود 40 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب التراجع الحاد في الاستهلاك نتيجة لقيود السفر المتربطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم. (رويترز)