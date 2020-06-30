سهم بوينج يحلّق على ارتفاع طائرة 737 ماكس.. وول ستريت تحتفي بإطلاق «الاختبارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقلعت طائرة بوينج 737 ماكس من مطار بمنطقة سياتل في اليوم الأول من اختبار شهادة الطيران بحضور إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وطيارين تجريبيين للشركة، وهي لحظة حاسمة في أسوأ أزمة تعيشها الشركة المنتجة للطائرات.

وغادرت رحلة بوينج 701 مطار كينج كاونتي الدولي، والمعروف أيضا باسم بوينج فيلد، حوالي الساعة 12:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1655 بتوقيت جرينتش) قبل أن تهبط بعد ساعتين في مطار موزيس ليك بشرق واشنطن، ومن ثم غادرت الطائرة عائدة إلى سياتل.

وإذا حصلت طائرات 737 ماكس على موافقة إدارة الطيران الاتحادية للعودة إلى الخدمة التجارية، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث قبل سبتمبر/ أيلول بسبب المراجعات المستمرة، فمن المتوقع أن يدفع ذلك الشركة للتصرف سريعا لتحديد مصير مئات الطائرات المتوقفة.

وتم تجميد عمليات التسليم لشركات الطيران بعد حظر سلامة الطائرة في مارس/ آذار 2019 بعد ثاني حادثتين تسببا في مقتل 346 شخصا، لكن بوينج واصلت إنتاج وتخزين الطائرات لأشهر، على أمل العودة السريعة للخدمة.

وهذا يعني أن هناك 450 طائرة تتوق بوينج إلى تسليمها بمجرد السماح للطائرة بالتحليق، رغم أن خبراء يقولون إن احتمال تسليم هذه الطائرات بسرعة تضاءل بسبب أزمة فيروس كورونا.



إلغاء طلبية

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في هذا الوقت، كانت شركة نرويجيان اير للطيران المنخفض التكلفة تصدر بياناً تعلن فيه إلغاء طلبيات لشراء 97 طائرة بوينج، بما في ذلك 92 طائرة 737 ماكس وخمس طائرات 787 دريملاينر.

وأضافت الشركة التي مقرها أوسلو «بالإضافة إلى هذا، أقامت نرويجيان دعوى قانونية تسعى لاسترداد مدفوعات ما قبل التسليم المرتبطة بالطائرات والتعويض عن خسائر الشركة المرتبطة بوقف طيران الطائرة 737-ماكس ومشاكل المحرك في الطائرة 787».



قفزة سهم بوينج

ولكن سهم بوينج أبى إلا أن يحتفل بالتجارب وصعد بقوة في ختام جلسة التداولات دافعاً وول ستريت صوب مكاسب جيدة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع الاثنين ويتجه المؤشر ستاندرد اند بورز500 لتسجيل أكبر مكاسبه الفصلية من حيث النسبة المئوية منذ عام 1998 وسط آمال بين المستثمرون في تعاف اقتصادي تسانده إجراءات تحفيزية، بينما أعطت قفزة في أسهم بوينج دفعة للمؤشر داو جونز الصناعي.

وصعدت أسهم شركة صناعة الطائرات أكثر من 13% محلقة بالتوازي مع إقلاع طائرة 737 ماكس من مطار بوينج فيلد في اليوم الأول من اختبارات للقيادة تمثل لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها بوينج على الإطلاق والتي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 579.50 نقطة، أو 2.32%، إلى 25595.05 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 44.19 نقطة، أو 1.47%، ليغلق عند 3053.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 116.93 نقطة، أو 1.2%، إلى 9874.15 نقطة.