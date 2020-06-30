شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: قمّة آبيك 2021 تعقد عبر الفيديو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نيوزيلندا أنّ القمّة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، التي ستستضيفها في أوكلاند في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ستعقد عبر الفيديو، وذلك بسبب مخاطر السفر خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في بيان إنّه «بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن فمن غير العملي استقبال أعداد كبيرة من الزوار رفيعي المستوى في نيوزيلندا».
وأضاف أنّ عقد القمة عبر الإنترنت بدلاً من استضافتها في أوكلاند (شمال) هو ردّ «براغماتي» على الأزمة، مشدّداً على أن جائحة كوفيد-19 «أثّرت بشكل خطير في طريقة ممارستنا للدبلوماسية الدولية».
وكان من المتوقع أن يزور أكثر من 20 ألف شخص نيوزيلندا لحضور هذه القمة السنوية لقادة دول آبيك، وعددها 21 دولة، وللمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لهذه القمّة وفي الفعاليات التي تنظّم على هامشها.
وأوضح الوزير أنّه «لو استضفنا المشاركين في آبك شخصياً لكنّا رأينا آلافاً من الأشخاص يدخلون نيوزيلندا اعتباراً من أواخر عام 2020، وبعضهم سيأتي من بؤر للوباء».
وأضاف «ببساطة لا يمكننا أن نضمن أن هؤلاء الأشخاص سيكونون قادرين على دخول نيوزيلندا من دون وضعهم في الحجر الصحّي».
وفي الواقع فإنّ قرار عقد قمة آبيك عبر الإنترنت يحلّ مشكلة كبيرة لمنظّمي الحدث الذين كانوا يجهدون للعثور على عدد كاف من الغرف الفندقية في أوكلاند بعدما تأخّر بناء الموقع المخصّص لاستضافة القمة بسبب حريق هائل اندلع في تشرين الأول/أكتوبر 2019. (أ.ف.ب)
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