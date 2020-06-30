تشمل الزيادات والعلاوات الخمس.. التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات يوليو

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد صرف جميع معاشات شهر يوليو 2020، والتي تشمل الزيادات والعلاوات الخمس.

وقالت وزيرة التضامن، نيفين القباج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم صرف جميع المعاشات بدءاً من يوم غد الأربعاء عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، على أن يقسم صرف المعاشات من منافذ ومكاتب البريد على دفعات بحسب قيمة المعاش.

وأضافت الوزيرة أن صرف المعاشات لشهر يوليو يتضمن صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخمس، كما يضم الزيادة السنوية المقررة لكل أصحاب المعاشات بنسبة 14%.

وأوضحت "القباج" أنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، سيتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح بحسب قيمة المعاش كالتالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء والأحد (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

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- أصحاب المعاشات من يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يصرفون أيام الاثنين والثلاثاء (6-7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس (8-9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وقالت الوزيرة إنه سيتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو حيث تم التنسيق من البنوك العاملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحاب حيث سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتباراً من هذا التاريخ.

وأضافت أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.