شكرا لقرائتكم خبر عن الخام العمانى يرتفع إلى 41.58 دولار للبرميل فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس سيزيد 7.90 دولار إلى 41.58 دولار للبرميل. سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس هو متوسط التسويات اليومية على مدى يونيو لعقد أقرب استحقاق. وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد عند خصم 2.50 دولار للبرميل عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 39.08 دولار للبرميل.

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