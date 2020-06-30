شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الباذنجان لـ1.5جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 30-6 - 2020 انخفاضا فى عدد من الأصناف مع استقرار الباقي وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار الباذنجان انخفاضا، حيث ترواح سعر الباذنجان البلدى والروم بين 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5 - 4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البصل بين 2-3 جنيهات كما يتراوح سعر الثوم بين 13-21 جنيها.

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واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 1.7-2.5 جنيها وسجلت أسعار الفاصوليا بين3 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 4 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيلو بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

والجدير بالذكر أن اللجان الفنية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها على زراعات الخضر الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية أساسية، منها "البطاطس، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، ولوبيا، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، والطماطم، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهه ارتفاع درجات الحرارة والمناخ المتغير .

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية خاصة "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا، ولوبيا، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف.