شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن عن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة اللبناني اليوم الثلاثاء، عن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت للتسليم بمنشآت التخزين في طرابلس بالشمال والزهراني بالجنوب. وقال الوزير ريمون غجر في بيان "هذا القرار اتخذناه بعدما أجرينا مناقصتين للمازوت بتاريخ 13 ابريل... و18 مايو ولم يتقدّم إلا عارض واحد".

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