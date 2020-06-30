شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت بـ690 جنيها والحديد بـ9500 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار مواد البناء في السوق المصري تشهد استقرارا بعد إعلان الحكومة رفع حظر التجوال وفي ظل زيادة المعروض من الحديد والأسمنت، مع استمرار قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في المحافظات.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت تشهد استقرارا فى السوق المحلي حيث سجل الطن 620 - 670 جنيها من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها.

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وأشار الزيني في تصريح لليوم السابع إلى أن الجبس يتراوح بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه.

وفيما يخص أسعار حديد التسليح أوضح الزيني أن الحديد اليوم سجل أسعارا تتراوح بين 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها .

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.