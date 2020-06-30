شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-6-2020 مسجلا 16.09جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 30-6-2020، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى بمقدار قرش في بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا بمقدار قرش واحد 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.10 جنيه للشراء مقابل 16.11جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرش واحد.

16.20 جنيه للبيع مقابل 16.21 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.10 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.20 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك مصر

16.09 جنيه للشراء مقابل 16.10 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.19 جنيه للبيع مقابل 16.20 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.11 جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

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16.21 جنيه للبيع مقابل 16.22 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.11 جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.21 جنيه للبيع مقابل 16.22 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.11 جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

16.21 جنيه للبيع مقابل 16.22 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.10 جنيه للشراء .

16.20 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك عودة

16.11 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.