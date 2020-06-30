شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى أوروبا أفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعة بنسبة 0.3% ،أفضل من توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.1% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.1% ، والتي تعد أسوأ قراءة منذ حزيران/يونيو 2016.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.9%.