شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى 5 أسابيع بسبب خطة "بوريس جونسون" للإنفاق العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق تعاملات الأمس ، تحت ضغط خطة "بوريس جونسون" بزيادة الإنفاق العام لمساعدة الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2259$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2296$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2317$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2251$ ، بفعل الشكوك حول إمكانية التوصل الحكومة البريطانية لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لإذاعة تايمز يوم الاثنين هذه هي اللحظة المناسبة لتنفيذ النظرية الروزفلتية فى المملكة المتحدة.

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وتلك النظرية تعود إلى الرئيس الأمريكي السابق "فرانكين روزفلت" والتي تضمنت إطلاق مجموعة من مشاريع الإنفاق العام ،بهدف مساعدة الولايات المتحدة للتعافي من الكساد الكبير الذي حدث فى ثلاثينات القرن الماضي.

أثارت خطة جونسون المخاوف بشأن الطريقة التي ستدفع بها الحكومة البريطانية تكاليف الإنفاق العام المقترح ، والتي من المتوقع أن تزايد أعباء الديون فى البلاد التي تواجه مخاطر متزايدة لم تشهدها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عامي 2008 و 2009.

وتتمثل تلك المخاطر ، فى احتمالات عدم توصل المملكة المتحدة لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم ،بجانب الأضرار الاقتصادية الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء ، انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.2% خلال الربع الأول من هذا العام ، بأسوأ وتيرة انكماش منذ الرابع الأول من عام 2009 ،بأسوأ من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 2.0%.