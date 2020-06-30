شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على مكاسب تفوق 1% في أخر جلسات النصف الأول من هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع وأخر جلسات شهر حزيران/يونيو والنصف الأول من هذا العام على اللون الأخضر مدعومة بالبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم والتي أظهرت اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين بخلاف التوقعات خلال هذا الشهر، ما عزز الآمال في كون الآسوء قد ولى، ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم الآسيوية لا تزال تعكس خسائر بنحو السبعة بالمائة خلال النصف الأول من 2020 بسبب تفشي تداعيات تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 8.4% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.6%، بينما أظهرت قراءة معدلات البطالة لليابان ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.6% في نيسان/أبريل، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.8%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة كل من مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ومدراء المشتريات الخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.9 مقابل 50.6 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.4، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 53.6 في أيار/مايو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.3.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 34.4 مقابل 33.0 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، لتعكس بذلك اتساع التراجع لأول مرة في خمسة أشهر، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

بخلاف ذلك، حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

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ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لأكثر من 10.02 مليون ولقي 499,913 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 5.04 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 244,791 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لما ستسفر عنه إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون، ونود الإشارة، لكون باول أكد أمس الاثنين على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.13% ليربح 17.54 نقطة ويصل إلى المستوى 1,566.76، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.67% ليربح هو الأخر 366.32 نقطة ويصل إلى المستوى 22,361.36.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.08% ليربح 44.57 نقطة ويصل إلى المستوى 4,154.29، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.58% ليربح هو الأخر 17.05 نقطة ويصل إلى المستوى 2,978.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.81% ليربح 197.54 نقطة ويصل إلى المستوى 24,498.82، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.74% ليربح هو الأخر 36.50 نقطة ويصل إلى المستوى 2,129.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 1.76% ليربح 198.43 نقطة ويصل إلى المستوى 11,450.96، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.39% ليربح هو الأخر 80.97 نقطة ويصل إلى المستوى 5,896.00.