شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.6700، بينما يمثّل الثبات دون 0.6900 شرط مهم لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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