شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الطفيف ليتحرك حول المتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتخطي أحد المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 40.30 والمقاومة 41.76 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.38

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي