شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضعيفة منذ الصباح، ولا يزال عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثّل بالدعم 37.70 والمقاومة 40.41، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي