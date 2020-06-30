الارشيف / الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 30-06-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضعيفة منذ الصباح، ولا يزال عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثّل بالدعم 37.70 والمقاومة 40.41، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

 

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 30-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا