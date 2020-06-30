شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتحرك في مسار ضيق، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة كما هي لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات فوق مستويات 1755.00 و1735.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1800.00 ثم 1840.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد