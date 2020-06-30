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تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبدأ بالابتعاد عن مستوى 1.2304، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.2093 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1.2304.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2390

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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