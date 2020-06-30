شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.1175، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.1270، حيث لا يزال السعر عالقاً بين هذين المستويين، بانتظار اختراق أحدهما لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 لا يزال قائماً، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير