شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم بعض التصحيح الايجابي- تحليل - 30-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية جديدة ليندفع بذلك فوق الحاجز الإضافي المستقر عند 120.10 معلنا استسلامه للميل التصحيحي الصاعد المؤقت, لذلك سنتخذ الميل الصاعد لتداولات الفترة الحالية بالاعتماد على تشكيل مستوى 120.10 لدعم جديد وليمكنه ذلك من اختبار مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والمستقرة عند 121.80.

أما تسلل السعر مجددا دون مستوى 120.10 والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الرئيسي الهابط لنتوقع بذلك تشكيله لهجوم سلبي قوي ليزيد من فرص كسره للدعم المستقر عند 119.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.40 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم