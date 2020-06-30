الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 30-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج الإغلاقات السلبية بتمركزه قرب 132.50 ليحافظ بذلك على السيناريو الهابط والقائم على ثبات المقاومة المستقرة عند 133.70, محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم السلبي الإضافي والذي سيمكنه من تسجيل الأهداف المستقرة عند 131.30 و 130.65 على التوالي.
نستمر بالتنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للحاجز المستقر عند 133.70 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليبدأ بالارتداد التصحيحي الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 134.55 و 136.05 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.00 و 131.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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