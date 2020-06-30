شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم للجانبية المؤقتة– تحليل - 30-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين منذ تداولات الفترة الأخيرة بتشكيله لتذبذبات جانبية واضحة ليستقر بذلك حول مستوى 815.00 نتيجة لتعارض سلبية المؤشرات الرئيسية أمام الاستقرار الإيجابي فوق الدعم المحوري والمستقر عند 765.00. نتوقع اسمرار تشكيل السعر للتداولات الجانبية لحين تمكنه من اختراق الحاجز المستقر عند 870.00 والذي يشكل بدوره الباب الرئيسي لتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 915.00 و 980.00 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 800.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين اختراق الحاجز

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