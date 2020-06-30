شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لارتفاع جديد– تحليل -30-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استعداده لتشكيل هجوم صاعد جديد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق الدعم المستقر عند 2.6200 مستمدا العزم الإيجابي بتذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تسجيله قريبا لمستوى 2.7100 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مقاومة القناة الهابطة والتي تستقر حاليا عند 2.8050.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.7530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد