شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لارتفاع جديد– تحليل -30-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استعداده لتشكيل هجوم صاعد جديد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق الدعم المستقر عند 2.6200 مستمدا العزم الإيجابي بتذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تسجيله قريبا لمستوى 2.7100 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مقاومة القناة الهابطة والتي تستقر حاليا عند 2.8050.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.7530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يمهد لارتفاع جديد– تحليل -30-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.