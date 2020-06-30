العجز التجاري التركي يقفز 102.7% على أساس سنوي في مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار إلى 3.42 مليار دولار.

انخفضت صادرات تركيا 40.9 بالمئة وتراجعت الواردات 27.8 بالمئة مقارنة مع مايو أيار 2019، حسبما ذكر المعهد، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.