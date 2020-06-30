أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار إلى 3.42 مليار دولار.
انخفضت صادرات تركيا 40.9 بالمئة وتراجعت الواردات 27.8 بالمئة مقارنة مع مايو أيار 2019، حسبما ذكر المعهد، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر العجز التجاري التركي يقفز 102.7% على أساس سنوي في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.