شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء.. الضأن يبدأ من 130 والكبدة 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30- 6 - 2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بمحلات الجزارة َالهايبر ماركت وهو ما أكدته شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واستقرت أسعار اللحوم البلدى الكندوز بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

فيما سجلت اسعار الكبدة البلدى استقرار ا بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

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يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تواصل التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربين والمشروعات الصغيرة .

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية أنه يجرى التوسع فى موافقات تراخيص الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مشيرا إلى أنه تمت زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشآت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزارى 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى 48 ألف مزرعة حاليا، وهناك تراخيص تمنح للمناحل ومزارع الأرانب والتراكيب الوراثية والخيول .