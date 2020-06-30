شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 5620 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما يلامس المؤشر حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,596 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,645 نقطة